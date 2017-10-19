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'nde çalışmalar sona erdi

Ulaştırma Bakanlığı: 'nde başlatılan çalışmalar 20 gün erken bitirildi. Kapatılan şeritler 18.00'da açılacak.

FSM Köprüsünde çalışmalar sona erdi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 'nde TAK kurulumu nedeniyle kapalı bulunan şeritlerin bugün itibarıyla trafiğe açılacağını bildirdi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 23 Eylül 2017 tarihinde başlatılan otoyol üzerine güvenlik amaçlı çelik konstrüksiyon (TAK) kurulum çalışmalarını, arkadaşlarımızın özverili çalışmaları neticesinde planlanandan 20 gün önce tamamlamış bulunuyoruz. 20 Kasım 2017 tarihinde saat 22:00'de açılması planlanan köprüdeki kapatılan şeritler, bugün saat 18:00 itibariyle tekrar trafiğe açılacaktır.

Köprü üzerindeki çalışmalar İstanbullu vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla 7 gün 24 saat sürdürülmüş ve olabildiğince erken bitirilmiştir. "
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe 15:19
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