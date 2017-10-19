FETÖ'cü savcı telefonuna ByLock'u yükleyen hakimi itiraf etti
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuklanan savcı ile tutuksuz olan hakim eşinin yargılanmasına başlandı. 16 aydır tutuklu bulunan savcı, eşi ve kendisinin telefonuna ByLock programını hakim arkadaşlarının yüklediğini söyledi.
Samsun Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Selçuk S. ile Samsun Ticaret Mahkemesi üyesi iken meslekten ihraç olan hakim eşi Yeşim S.'nin yargılanmalarına başlandı. 16 ay önce tutuklanan Selçuk S., duruşmaya Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza ve İnfaz Kurumun'dan, eşi Yeşim S. ise Sincan Kadın Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılarak ifade verdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada, telefonlarında ByLock yüklü olduğu tespit edilen savcı ile hakim karısı kendilerini savundu.
"BYLOCK'U HAKİM ARKADAŞIMIZ VAHDETTİN T. KURDU"
Sanık Selçuk S., "Pişmanlık yasasından yararlanmak istiyorum. Bazı itiraflarda bulunacağım. Benim ve eşimin telefonuna ByLock'u hakim arkadaşımız Vahdettin T. kurdu. Vahdettin T., Yargıtay Ceza Tetkik Hakimliğinde çalıştığı dönemde ailece görüşüyorduk. Aynı yerde çalıştık. Biz daha sonra Kartal Adliyesi'ne tayin olduk. Vahdettin de Kartal Adliyesi'ne tayin oldu. Burada da görüşmelerimiz devam etti. Eşime ve kendime yeni telefon aldım. Bu telefonlara yeni programlar kursun diye Vahdettin T.'ye verdim. Kendisi telefona program yüklerken ByLock da yüklemiş. 16 aydır karı-koca tutukluyuz. Tahliyemizi talep ediyorum. Ben ByLock yüklemedim ve kullanmadım" dedi.
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