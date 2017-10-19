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bağlantılı baskını

FETÖ bağlantılı DEAŞ baskını
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 'a yönelik dün 9 farklı adreste eş zamanlı operasyon yaptı. 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan F.Ö.'nün bilgisayarından, terör örgütü DEAŞ'ı simgeleyen bez parçaları çıktı.

Emir SOMER
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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