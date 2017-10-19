Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TRT World Forum"da konuştu. Erdoğan, "Bizi emir kulu gibi görüp, "birisi var içeride onu bize verin". Ya onu alacaksan önce kendindekini bize ver. Seninki yargıdan geçmemiş çiftlikte duruyor." dedi.



"BU NASIL İŞ BEN İSYAN EDİYORUM"

ABD'de rezidansa geçerken orada PKK'lılar ve FETÖ gösteri yapıyor. Orada gözaltına alınan 2 PKK'lı sonra serbest bırakıldı. Ama orada gözaltına alınan vatanseverler hala içeride.Bu nasıl iş, bu nasıl adalet, buna ben isyan ediyorum

Haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu yöne doğru gidildiğine dikkati çekip, bunun için de sorgulama sürecine girildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BEN BU BATI'DAN ŞÜPHE EDERİM"

"Aynı şekilde emperyalizmin acımasız o vukuatları karşısında demokratlar olarak ne yapacağız? Şimdi Türkiye'de partim açık ara önde seçim kazanıyor. Açık ara benim partim seçim kazandığı halde kalkıp da Batı eğer benim partimi yargılıyorsa ben bu Batı'dan şüphe ederim. Demokrasi değil mi? Soruyorum. 15 Temmuz gecesi bu ülkede darbe girişiminde bulunuldu mu? Bulunuldu. Kime karşı bulunuldu? Bize karşı bulunuldu. Peki biz bu ülkede otoriter, totoliter bir rejim mi kurduk? Yok. Halkımın verdiği oylarla iktidar olmuş bir partiyiz ve 15 yıldır da ülkemizi yönetiyoruz ve 3,5 kat ülkemizin bütün maddi olarak gücünü katladık. Alt yapısıyla üst yapısıyla değişen bir Türkiye var.



"TABİİ BU ADAM SEMBOLİK, İDARE EDENLER BAŞKA"

Darbe girişiminde bulunuldu ve darbe girişiminde bulunulmasına rağmen demokratız diye geçinen ülkelerden inanın bizi üç gün, bir hafta sonra aramaya başladılar. Baktılar ki darbe netice getirmedi bu defa arayarak dostlar alışverişte görsün kabilinden bize 'geçmiş olsun' demeye başladılar. Böyle şey olabilir mi? Şu anda çok açık konuşuyorum, 99'da Amerika'ya giden Feto denilen adam, Pensilvanya'da 400 dönüm arazi kendisine tahsis edildi veya satın aldılar, bilmem. Oradan 170 ülkeyi bu adam idare ediyor. Tabii bu adam sembolik, idare edenler başka. Koyarsın ön tarafa birisini, suflörler arkadan işi idare ederler. Yoksa onun idare edecek bir kabiliyeti de yok, gücü de yok bakma; ama işi böyle götürdüler ve götürüyorlar.



"SEN ÇİFTLİKTEKİNİ VER BAKALIM"

Şimdi bütün bu olaylar olurken eğer ben stratejik ortağıma 85 koliyi veriyorum da benim stratejik ortağımdan bize herhangi bir destek gelmiyorsa bunun karşısında demokrasiye inanmış bir insan olarak biz ne yapacağız? Demokratik bir hukuk devletinin gereği neyse onun gereğini yapacağız. Kalkıp da yani adeta bizi emir kulu gibi görüp 'İşte birisi var içeride, onu bize verin.' Sen onu alacaksan önce sen kendindekini bize ver. Bizimki yargıdan geçmiş ve hakkında tutukluluk var. Seninki yargıdan geçmemiş, orada çiftlikte duruyor. Sen çiftliktekini ver bakalım. Ona göre biz ne kadar stratejik ortağız biz bunu görmüş olalım. Maalesef bu şekilde işte başkalarına da yaptıkları gibi, 'Türkiye'ye de biz böyle yaparsak buradan nasıl netice alırız bunu görelim.' diyorlar."