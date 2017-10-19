Deniz Baykal için gece operasyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP eski Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavisi için devreye girdi. Baykal'ın ailesi, dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Uğur Türe'nin de tedaviye katılmasını talep etti. Ancak gece saatlerinde Prof. Türe'ye cep telefonundan ulaşılamadı. Bunun üzerine Polonya ziyaretinden dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konu iletildi.
ÖZEL UÇAK KALDIRILDI... Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü aracılığıyla Prof. Türe'ye evinden ulaşıldı. Kendisiyle irtibata geçilen Prof. Türe, Cumhurbaşkanlığı'na ait bir uçakla sabaha karşı İstanbul'dan Ankara'ya götürüldü. Prof. Türe, şu ana kadar yapılan operasyonların yerinde ve doğru olduğunu belirtti. Ziyaretçi yasağı getirilen ve bilinci kapalı olan Baykal'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
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