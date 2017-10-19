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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, mesajı

, vefatının 14. yılı nedeniyle "Bilge Kral" Bosna Hersek Cumhurbaşkanı için mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan, Aliya İzzetbegoviç mesajı
Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Bugün yakın tarihin en önemli şahsiyetlerinden birinin, bilge lider, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı 'in 14. vefat yıl dönümü. Kardeş Bosna-Hersek halkına yaptığı liderlik ve hizmetlerle gönüllerde ayrı bir yere sahip olan Aliya'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe 20:58
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