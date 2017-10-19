Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'da konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Maalesef dünyada adalet yok. Özellikle ekonomik noktada güçlü olanın haklı olarak takdim edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Haklı olanın güçlü olduğu değil, güçlü olanın haklı olduğu bir dünya. Böyle bir dünyayı kabullenmek mümkün değil."



"DEĞİŞİM ARTIK ŞART"

İşte BM'nin durumu. 5 daimi üye. Ve bütün dünya 5 daimi üyenin iki dudağının arasında. Ve çok aldatıcı bir durum. Nedir o? 15 tane geçici üyelik koymuşlar. Bütün ülkeler bunun için yarışıyor. Oradan geçici üyelik kapsan ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Onun için dünya 5'ten büyüktür. Dünyayı 2. dünya Savaşı'nın şartlarında değerlendirenler var. Geçti o. Değişim artık şart. Eğer demokratsak, gerçekten adil bir dünyayı kuracaksak bunu sağlamamız lazım. İkili görüşmeleri yaptığımız zaman ülkelerden bana gelen destek artıyor ama güçlülerin yanına geldikleri zaman dünya 5'ten büyüktür diyemiyorlar. Çünkü bir şekilde bağları var.







"BUNU TRUMP'A SÖYLEDİM..."

Diyorlar ki verdiğimiz silahların seri numaralarını alıyoruz, savaş bitince geri alacağız. Ben bunlara söyledim bu silahları geri alamazsınız diye. Irak ve Suriye'deki gelişmeleri görüyorsunuz. PYD ile YPG'yi DEAŞ denilen bir terör örgütüne karşı kim yanına alıyor? Amerika. Şimdi bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle ıslah etmek, yok etmek akıl karı mıdır? Ben bunu Sayın Trump'a söylediğim için burada da açık açık söylüyorum.



Bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle ıslah etmek doğru mudur? Sayın Trump'a "gelin DEAŞ'ı beraber yok edelim" diyorum. "Bunun için 2 tugay hazırladık" diyorum. "Biz PYD ile yok edeceğiz" diyorlar. 3500 TIR silah kuzey Suriye'ye girmiştir.Şimdi diyorlar ki seri numaralarını alıyoruz geri alacağız. Kendilerine dedi m ki alamazsınız. Şu anda gidiş iyi bir gidiş değil. Şu anda Afrin sorunu var. PYD orada mı? Şimdi biz PYD'ye karşı sessiz durabilir miyiz?







"TERÖRLE MÜCADELEYİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"

​Afrin'de terör örgütü PYD var. Buna sessiz kalamayız. Terörle mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz







"MERKEL FARKLI BİR DURUMA YATIYOR"

Almanya'ya PKK ile ilgili 4500 dosya verdim ve bunlarla ilgili hiç bir dönüş olmadı. Bunlar elini kolunu sallaya sallaya geziyor. PKK terör örgütü ise ben sana dosya veriyorum, bunun üzerinden hareket et. FETÖ bir terör örgütüdür, aynı durum burada da var. Almanya'da polis nezaretinde gösteri yapıp benim idam fermanımı açıkladılar. Resmimizin altına öldüren Mercedes'i alır diye yazdılar. Ben bu Sayın Merkel'e söylediğimde yanındakilere bakıyor, farklı bir duruma yatıyor. Bu senin başbakanlığın önünde oluyor senin bundan haberin yok, olabilir mi?







"BU NASIL İŞ BEN İSYAN EDİYORUM"

ABD'de rezidansa geçerken orada PKK'lılar ve FETÖ gösteri yapıyor. Orada gözaltına alınan 2 PKK'lı sonra serbest bırakıldı. Ama orada gözaltına alınan vatanseverler hala içeride.Bu nasıl iş, bu nasıl adalet, buna ben isyan ediyorum



"BUDİSTLERLE İLGİLİ KİMSE KİMSEYİ KANDIRMASIN"

Cumhurbaşkanı moderatörün 'Bir arkadaşım sormamı istedi Türkiye neden Suriye'ye yardım yapıyor, bir karşılık mı bekliyor' sorusu üzerine; "O arkadaşınıza söyle bizim geleneklerimizde veren el alan el hayırlıdır anlayışı var. Mağdura, mazluma uzanan el anlayışı var. 2011'de Somali'ye ilk kez biz gittik. Şimdi 2011'deki Somali yok, çok değişti. Somali'de ciddi manada bir büyükelçilik bizim var. Bunun dışında da 400 dönüm arazi üzerinde askeri eğitim merkezi kurduk. Oradaki askerin eğitimini yapalım diye. 600 bine yakın insan bazı Budist teröristler tarafından öldürülüyor. Tehditle topraklarını terk ediyor. Her inancın, teröristi olur, bunlar yoga yapıyor, şöyle yumuşaktır, böyle yumuşaktır diye kimse kimseyi kandırmasın. " dedi.

"BU DEVRAN BÖYLE DÖNMEZ"

Şimdi biraz yumuşama havası var. Umarım körfezdeki bu sıkıntılı hava tamamen ortadan kalkar. Üs kurma teklifimizi Suudi Arabistan'a da ilettim. "bakalım" dediler. Farklı ülkelere üs kurma izni veren körfez Türkiye'ye neden izin vermiyor. Bunu cevabını bulamamız lazım. Biz yine de ümitsiz olmayacağız. Ve bu devran böyle dönmez.



İşte 15 yıl oldu benim milletin AK Parti iktidarına adeta süresiz vize verdi. Şimdi bir devran daha değişecek: 2019. Türkiye çok daha güçlü bir şekilde devam edecek.