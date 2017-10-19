Bedelini öderler

'BİZZAT TAKİP EDECEĞİM'
Erdoğan, Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinde ByLock bulunduğu iddiasına ise sert çıktı. "Çok terbiyesizce, adice bir iftira. Böyle bir şey söz konusu değil. Terbiyeden yoksun olan söyleyen, yazanı sufle eden her kimse bunun hukuki bedelini ödemek durumunda. Benim bayan bakanıma ahlaksızca, adice yakıştırma yapamazsınız. Biri TV'den sufle ediyor, diğeri yazılı haber haline getiriyor. Ben bakanımıza söyledim, bizzat takip edeceğim dedim" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 40. Muhtarlar Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı. Salonda "Altın Hızma" isimli Kerkük türküsü ile karşılandı. Barzani yönetimini Kerkük konusunda uyaran Erodoğan, şunları söyledi: "Şehitlerimiz vatanımızın tapu senetleridir. Bu ülkeye göz diken herkes, önce bu senedin bedelini ödemeyi göze almak zorundadır. Kalkıyor, 'Kerkük benim' diyor. Sen hangi hakla 'Kerkük benim' diyorsun? Ne işin var senin Kerkük'te? Yeri geldiğinde bir gece ansızın geliriz gereğini de yaparız. İdlib'de yaptık mı? Yaptık. Bundan sonra da yaparız. Söyleye söyleye girilmez. Bir gece ansızın girilir." Erdoğan konuşmasında Misak-ı Milli'ye de vurgu yaptı: "Şimdi biz Kerkük'e nasıl sırtımızı dönebiliriz. Ecdadımız Mustafa Kemal Atatürk, Misak-ı Milli ile en batıdan en doğuya kadar bu hattı çizmedi mi!"
KILIÇDAROĞLU İÇİN ÖNEMLİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Sırbistan'dan gelecek etler besmele ile kesilmiyor" şeklindeki açıklamasını da değerlendirdi. "Sayın Kılıçdaroğlu besmele konusunda öyle bir hassasiyet göstermişse, bu sevinç verici. Kendisi adına önemli bir gelişme" dedi...
YILDIRIM İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı Beştepe'de kabul etti. Yoğun program nedeniyle bir gün önceye çekilen sürpriz görüşmede, bazı belediye ve il başkanlıklarındaki değişim sürecinin de ele alındığı öğrenildi.
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