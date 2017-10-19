Balıkesir belediye başkanından istifa açıklaması

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Balıkesir'de bir temel atma töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklama belediye başkanlarının istifalarıyla ilgili, "3 belediye başkanımız istifalarını verdi, 3 belediye başkanımızın daha istifalarını vereceğini düşünüyorum. Bunlar istifa hazırlığı için de aksi taktirde gereği neyse yapılacaktır." demişti.

"MAKAMIN ÖMRÜ VAR"

Ahmet Edip Uğur'un açıklaması şöyle:

"Son günlerde şahsımla ilgili birçok söylentiler devam ediyor. Ben bu konuda şunları söylemek istiyorum eşyanın ömrü var. Makamın ömrü var. Bu dünya imtihan dünyası, zerre kadar hayır işlerseniz mükafatını zerre kadar şer işlerseniz cezasını göreceksiniz. Kalbinizden geçen kayıt altında ne diyor şah damarınızdan yakınım. Kader ağlarını örüyor. Bizler imtihandayız. İnançlı insanlarız."

VEFA DA VAR VEDA DA VAR

Hayır bildiğimiz işlerde şer şer bildiğimiz işlede hayır vardır. Ne mutlu bu kubbede hoş seda bırakanlara. Yaptığımız işlerde süreklilik var, insanlar iş bekliyor. Kıyametimiz koparılırken fidan dikliyoruz. Koltuğu bırakmamak için fidan dikmiyoruz. Birde iradei külliye var, bütün kainatın hepsini kontrol altında tutan. Bu işin içerisinde vefa da var veda da var. Allah'tan hayırlısını niyaz etmesini diliyorum."