“Alın teriniz emanetimizdir”

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bakanlık desteği ile kendi işlerini kuran kadınlar için dün ödül töreni düzenledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, törende bir konuşma yaptı. Şunları söyledi: "Başarılarıyla gurur duyduğumuz nice kadınlarımız var. Vatan savunmasında dahi ön saflarda yerlerini alıyorlar. 15 Temmuz'da görmedik mi, çelikten güçlü yürekleriyle tanklara nasıl karşı durduklarını; İstiklal Savaşı'nda Anadolu'yu nasıl savunduklarını? Çok şükür ki bu coğrafya kadına hayatın her alanında değer veren bir coğrafya."
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