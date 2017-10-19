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“Alın teriniz emanetimizdir”

“Alın teriniz emanetimizdir”
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bakanlık desteği ile kendi işlerini kuran kadınlar için dün ödül töreni düzenledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi , törende bir konuşma yaptı. Şunları söyledi: "Başarılarıyla gurur duyduğumuz nice kadınlarımız var. Vatan savunmasında dahi ön saflarda yerlerini alıyorlar. 15 Temmuz'da görmedik mi, çelikten güçlü yürekleriyle tanklara nasıl karşı durduklarını; İstiklal Savaşı'nda Anadolu'yu nasıl savunduklarını? Çok şükür ki bu coğrafya kadına hayatın her alanında değer veren bir coğrafya."
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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