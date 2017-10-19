TİKKO’cu Kemal K. 1.5 milyon TL ödülle aranıyordu. 2007’de Almanya’da yakalandı. Aylar içinde serbest kaldığı gibi geçen yıl vatandaşlık da aldı. Kemal K, bu kez Türkiye’nin devreye girmesiyle Ukrayna’da tutuklandı. Almanlar vatandaşlık verdikleri terörist için Ukrayna polisi, ağlamaya başladı
FETÖ, PKK, DHKP-C ayırt etmeden terörün her türlüsüne destek veren Almanya "Türkiye bizim vatandaşlarımızı haksız yere tutukluyor" yalanını farklı bir noktaya taşıdı. Alman medyası Türkiye'nin Kölnlü yazar Doğan Akhanlı'nın yanı sıra Alman vatandaşı bir Türk hakkında daha Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkardığını ve söz konusu kişinin bu nedenle Ukrayna'da gözaltına alındığını duyurdu.
ALMAN BASINI İSYANLARDA
Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu (WDR), Kuzey Alman Radyo TV Kurumu (NDR) ve Süddeutsche Zeitung'un ortak özel haberine göre kırmızı bültenle aranan Alman vatandaşı 52 yaşındaki Kemal K. bu yıl Temmuz ayında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gözaltına alındı. Güvenlik kaynakları ise bu ismin TİKKO olarak bilinen Maoist Komünist Partisi'nin (MKP) yöneticilerinden olduğu belirlenen Kemal Kutan olduğu iddia edildi. Türkiye'nin kırmızı bülten çıkardığı Kutan 2007'de Almanya'nın Stuttgart kenti ile Donausıngen kenti arasında trende yolculuk yaptığı sırada yakalanmış, birkaç ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Alman medyası son yaptığı haberle terörist Kutan'ın Almanya tarafından salındığı gibi üzerine bir de Kutan'a vatandaşlık verildiğini gösterdi. Alman medyası, haberde "Kemal K., Türkiye'de hakkında siyasi takibat bulunduğu gerekçesiyle Almanya'ya iltica talebinde bulundu ve bu talebi kabul edildi. 2016 yılında Alman vatandaşlığına geçen K.'nın son yıllarda siyasi olarak aktif olmadığı ve Köln kentinde bir bakkal dükkanı işlettiği belirtildi. Aynı zamanda Türk vatandaşı da olan K.'nın eşinin Ukraynalı olduğu ve Temmuz ayında özel nedenlerden ötürü Kiev'e gittiği kaydedildi" ifadeleri yer aldı. Ukraynalı yetkililerin Kemal K.'nın ülkeyi terk etmesine izin vermediği, şu sıralar Türkiye'nin iade talebinin incelendiği belirtildi. Ukrayna makamlarının Türkiye'nin başvurusunu Kasım sonuna dek karara bağlayacağı öğrenildi. Almanya ise vatandaşlık verdiği bir başka teröristin Türkiye tarafından gözaltına aldırılmasına ise bir kez daha isyan etti.
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