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ile ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , ABD ile üzerine yapılan görüşmelerin iyi yönde ilerlediğini ve kısa süre sonra çözülmüş olacağını söyledi.

Vize krizi ile ilgili flaş açıklama

"TRT World Forum"da konuşan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Türkiye ile ABD arasında yaşanan yle ilgili de konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD ile vize krizi konusunda görüşmeler devam ediyor, iyi bir noktaya doğru gidiliyor, detaylar birkaç gün içinde netleşecek" dedi.

"Yakın vadede vize sorunun çözüleceğine inanıyorum" diyen Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu işin çözülmesinden yanayız ama gelen heyet bu işi bitirmek üzere yetkilendirilmiş bir heyet değil, bizim görüşlerimizi Washington'a götürecek. İki ülke içişleri, dışişleri ve adalet bakanlıkları arasında daha sağlıklı bilgi alışverişi sağlanması isteniyor, konsüler erişim sağlanmasında mutabakat sağlanıyor."

ABD HEYETİ ANKARA'DA

Vize krizini çözmek için ABD'den Ankara'ya bir heyet geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı Jonathan Cohen'in başkanlık yaptığı heyet Dışişleri Bakanlığı'nda toplantı yaptı.

Toplantıda Türk tarafında ise, Dışişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısının yanısıra, Adalet ve İçişleri bakanlığı müsteşar yardımcısı yer alıyor.

TOPLANTI SONA ERDİ
Dışişleri bakanlığı'nda ABD heyeti ile yapılan görüşme sona erdi.
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba 15:23
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