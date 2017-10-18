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kumpası ilk kez resmi belgede

Şemdinli kumpası ilk kez resmi belgede
FETÖ'nün, davasına dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı 'ı dahil ederek TSK'yı itibarsızlaştırma operasyonu olduğu ilk kez bir resmi belgeye işlendi.

AMAÇ ÖNÜNÜ KESMEKTİ
'nün yargıdaki mensupları hakkındaki soruşturmasını tamamlayan Ankara Başsavcılığı, kendi soruşturma alanı içindeki hâkim - savcılarla ilgili iddianame hazırlarken, yargılamaları Yargıtay'da yapılması gerekenler için fezleke düzenlemeye başladı. Başsavcılık, 15 Temmuz öncesi Yargıtay üyesi olan, eski Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İlhan Kaya hakkında da terör örgütü üyeliği gerekçesiyle fezleke düzenleyip dava açılması için Yargıtay Başsavcılığı'na gönderdi. Başsavcılığın fezlekesinde, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt'ın önünün kesilmeye çalışılmasının, FETÖ'nün ilk yargı operasyonu olduğu aktarıldı. Fezlekede dönemin Van Savcısı Ferhat Sarıkaya'nın bu eylemi, Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İlhan Kaya ve Emniyet mensupları ile birlikte yaptığı anlatıldı.

USULSÜZ DİNLEME, DELİL ÜRETME
İlgisiz kişilerin yasalardaki yetkiler aşılarak tanık olarak dinlenip delil üretilme gayreti içine girildiği belirtilen fezlekede, "Fetullah Gülen mensuplarının askeri yapılanma içerisinde engel gördükleri Yaşar Büyükanıt'ın Genelkurmay Başkanı olmasını engellemek amacıyla Şemdinli Davası olarak bilinen soruşturmaya dahil ettikleri görülmektedir" denildi.

SABAH
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba 01:58
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