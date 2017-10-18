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’tan Rubin’e cevap: Kendi yazını okumuyor musun?

Washington merkezli yeni muhafazakar (neo-con) düşünce kuruluşu American Enterprise Institute’ün (AEI) websitesinde 3 Ekim’de kaleme aldığı yazıda, 15 Temmuz darbe girişiminin kendisine aylar önce haber verildiğini açıklayan , ağız değiştirdi.

SABAH’tan Rubin’e cevap: Kendi yazını okumuyor musun?

Sosyal medyadan bugün bir açıklama yayınlayan Amerikalı Ortadoğu uzmanı Rubin, gazetemizin yazısını çarpıttığını iddia etti. Fakat Rubin kasıtlı olarak gerçeği çarpıtıyor.

Eski Pentagon yetkilisi Rubin'in 3 Ekim'deki 'Türkiye için veraseti konuşma zamanı' adlı yazısındaki 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili cümlesinin tam çevirisi aynen şöyle: 'Aylar öncesinden bana doğru bir şekilde Türkiye'de bir darbe olabileceği haberini veren aynı kaynaklar son haftalarda Erdoğan'ın…'

'RUBİN, 15 TEMMUZ'DAN 4 AY ÖNCE DARBE OLABİLECEĞİNİ ÖNE SÜRMÜŞTÜ'
Rubin yazısında kendi ağzıyla 'bazı kaynakların' darbe gerçekleşmeden aylar önce kendisine 15 Temmuz girişimini söylediğini belirtiyor.
Zaten Mart 2016'da yıne AEI'nin websitesinde yayınlanan yazısında, yani 15 Temmuz kalkışmasından 4 ay önce Türkiye'de bir darbe olabileceğini öne sürmüştü. Rubin bu yazı ve sonrasında bunun sadece bir analiz olduğunu vurgulamış ve kesinlikle darbe savunuculuğu yapmadığını iddia etmişti.
15 Temmuz günü başka bir yazı kaleme alan Rubin, bu yazısında yine ağız değiştirmiş ve darbenin Türkiye için 'umut olabileceğini' yazmıştı.
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba 17:48
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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irfan irfan

puştun tek tarifi, her türlü şerefsizlik yalan dolan zorbalık hırsızlık gasp talan fetö ile yatıp kalkanın adıdır puşt

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 18.10.2017 21:12
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