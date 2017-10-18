Propa'kan'da

Alman polisi, PKK’nın mitinglerine tuvalet taşıdı. Yasak olmasına rağmen tüm paçavralarını astırdı. Şimdi de Twitter üzerinden teröristlere destek sağladı. Frankfurt emniyeti, Twitter hesabından örgütün propagandasını yaptı
Terör örgütü PKK yandaşları, Avrupa'da ellerini kollarını sallaya sallaya propagandalarını sürdürüyor. Avrupa ülkeleri ise bu duruma sessiz kalmakla yetinmiyor, üstüne üstlük çanak tutuyor. Geçen hafta PKK'lıların Fransa'daki AFP merkezine pankart asmalarına ses çıkarmayan Avrupa'nın emniyet güçleri bir adım daha öne çıktı. Skandal propaganda haberi, bu kez Almanya'nın Frankfurt kentinden geldi. Frankfurt emniyeti, terör örgütü PKK destekçilerinin gösteri yapmasına izin verdi. Frankurt polisi resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda teröristbaşı Öcalan'ın propagandasını yaptı. Frankfurt polisi, "Bu gece sizin için görevdeyiz: Öcalan'a özgürlük, Kürdistan'a barış" ifadelerini kullanarak büyük bir skandala imza attı.
TÜRKİYE SERT ÇIKTI
Polis, bir avuç PKK yandaşının gösterisi sırasında da sosyal medya hesabından yayın yapmaya devam etti. Gösterinin sonunda"Kutlama alanındanayrılıyoruz" mesajını da ihmaletmedi. Alman polisinin paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Alman polisini eleştirdi. Söz konusu paylaşımı "müflis zihniyet" olarak niteledi. Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ise "Yasakolan bir şeye sırf gösteri kontroldençıkmasın gibi düşüncelerlemüdahale etmezseniz, kendikoyduğunuz yasağın delinmesinekendiniz rıza gösteriyorsunuzanlamına gelir" dedi.
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