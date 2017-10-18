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Propa'kan'da

, PKK’nın mitinglerine tuvalet taşıdı. Yasak olmasına rağmen tüm paçavralarını astırdı. Şimdi de Twitter üzerinden teröristlere destek sağladı. Frankfurt emniyeti, Twitter hesabından örgütün propagandasını yaptı

Propakanda
Terör örgütü PKK yandaşları, Avrupa'da ellerini kollarını sallaya sallaya propagandalarını sürdürüyor. Avrupa ülkeleri ise bu duruma sessiz kalmakla yetinmiyor, üstüne üstlük çanak tutuyor. Geçen hafta PKK'lıların Fransa'daki AFP merkezine pankart asmalarına ses çıkarmayan Avrupa'nın emniyet güçleri bir adım daha öne çıktı. Skandal propaganda haberi, bu kez Almanya'nın Frankfurt kentinden geldi. Frankfurt emniyeti, terör örgütü PKK destekçilerinin gösteri yapmasına izin verdi. Frankurt polisi resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda teröristbaşı Öcalan'ın propagandasını yaptı. Frankfurt polisi, "Bu gece sizin için görevdeyiz: Öcalan'a özgürlük, Kürdistan'a barış" ifadelerini kullanarak büyük bir skandala imza attı.



TÜRKİYE SERT ÇIKTI
Polis, bir avuç PKK yandaşının gösterisi sırasında da sosyal medya hesabından yayın yapmaya devam etti. Gösterinin sonunda "Kutlama alanından ayrılıyoruz" mesajını da ihmal etmedi. nin paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Alman polisini eleştirdi. Söz konusu paylaşımı "müflis zihniyet" olarak niteledi. Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ise "Yasak olan bir şeye sırf gösteri kontrolden çıkmasın gibi düşüncelerle müdahale etmezseniz, kendi koyduğunuz yasağın delinmesine kendiniz rıza gösteriyorsunuz anlamına gelir" dedi.
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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