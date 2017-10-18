Muğla’daki son terörist de yakalandı

PKK'lı teröristlerin Ege yapılanmasını oluşturmak için Suriye'nin Lazkiye kentinden deniz yoluyla Muğla'ya geldiğinin belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturmada, ilk olarak 4 Ekim'de Seydikemer ilçesinde düzenlenen operasyonda, 4 terörist kıskıvrak yakalandı. Ardından bu teröristlerin itiraflarıyla harekete geçen güvenlik güçleri, ertesi gün Köyceğiz ilçesine bağlı Toparlaklar bölgesindeki ormanlık alanda düzenlediği operasyonda, 5 teröristi ölü olarak ele geçirdi. 2 terörist ise kaçtı. Güvenlik güçleri operasyonları aralıksız sürdürürken, kaçan 2 teröristten biri, geçen 10 Ekim'de Köyceğiz'e bağlı Çayiçi Mahallesi'nde bulunan bir hücre evinde kıstırılmış ve yakalanacağını anlayan terörist, üzerindeki bombayı infilak ettirerek ölmüştü. Operasyonlarda 4'ü sağ, 6'sı ölü olarak etkisiz hale getirilirken grubun son üyesi de Muğla Dalaman otogarında yakalandı.
KUZEY IRAK'A KAÇACAKTI
Kalan son teröristi aramayı sürdüren güvenlik güçleri, Dalaman'da olduğunu belirleyince dün operasyon düzenledi. Saklandığı hücre evinden çıkan "Reşit" kod adlı Serbest Şenlik, kendisini önce Hakkâri'ye, buradan da Kuzey Irak'a kaçıracak olan B.Ş. ile Cumhuriyet Meydanı yakınlarında buluştu. Bu sırada bölgede pusu kuran sivil polisler, otogara giderek buradan otobüsle Hakkâri'ye geçmeyi planlayan teröristi, üzerine atlayarak kıskıvrak yakaladı. Şenlik'le birlikte B.Ş. de gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonlar kapsamında teröristlere yardım ve yataklık eden 8 şüpheli de tutuklanmıştı.
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terörüst sezgin terörüstkulu Ülkemin masum halkı kimlerin ne mal olduğunu artık biliyor biliyoruz tanıyoruz evet chpkk hdpkk dır Ülkem hain insanlardan kurtulacaaaaak
bunuda HDP li milletvekili ypg ve pkk iş tutanlar gibi kodes atıldığı gibi atın kodese ,bunun ne özelliği var ,haddini bilip adam gibi davransın bu millet aptal değil ,nereye su taşıdığının farkındayız ,
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