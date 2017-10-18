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lere yetkisi veren düzenleme 'de kabul edildi

lere kıyma yetkisi veren düzenleme 'de kabul edildi...

Müftülere nikah yetkisi veren düzenleme TBMMde kabul edildi
Genel Kurul'unda lere kıyma yetkisi veren madde kabul edildi. Düzenlemeyle Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 22. maddesindeki "evlendirme yetkisi bulunan görevliler" arasına il ve ilçe müftüleri de eklendi.

Bu maddenin gerekçesinde, "Vatandaşlarımızın evlenme işlemlerini kolaylaştırmak ve daha kolay ve seri bir şekilde hizmet almalarını sağlamak amacıyla il ve ilçe müftülüklerine de evlendirme memurluğu yetkisi verilmektedir" ifadeleri yer alıyor.

Tasarının tümümün TBMM Genel Kurul'unda kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yasayı onaylamasıyla, müftülere nikah kıyma yetkisi yürürlüğe girecek.
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba 22:55
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