TBMM Genel Kurul'unda müftülere nikah kıyma yetkisi veren madde kabul edildi. Düzenlemeyle Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 22. maddesindeki "evlendirme yetkisi bulunan görevliler" arasına il ve ilçe müftüleri de eklendi.
Bu maddenin gerekçesinde, "Vatandaşlarımızın evlenme işlemlerini kolaylaştırmak ve daha kolay ve seri bir şekilde hizmet almalarını sağlamak amacıyla il ve ilçe müftülüklerine de evlendirme memurluğu yetkisi verilmektedir" ifadeleri yer alıyor.
Tasarının tümümün TBMM Genel Kurul'unda kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yasayı onaylamasıyla, müftülere nikah kıyma yetkisi yürürlüğe girecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.