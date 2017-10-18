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'de sürpriz Erdoğan-Yıldırım görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı sinde kabul etti.

Külliyede sürpriz Erdoğan-Yıldırım görüşmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı sinde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yarın yapılması planlanan haftalık olağan görüşme program yoğunluğu nedeniyle bugüne alındı. Kabul saat 22.00'de başladı. Görüşme 2 saat sürdü.
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba 21:45
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