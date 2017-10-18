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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yarın yapılması planlanan haftalık olağan görüşme program yoğunluğu nedeniyle bugüne alındı. Kabul saat 22.00'de başladı. Görüşme 2 saat sürdü.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba 21:45
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