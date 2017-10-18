İtirafçı avukat 57 kripto hâkim ve savcıyı deşifre etti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet'in deşifre ettiği 400 bin ByLock içeriğinden elde edilen bilgiler doğrultusunda İzmir polisi tarafından gözaltına alınan E.K isimli kadın avukat itirafçı oldu. Örgütte 'abla' konumunda olan ve ByLock kullandığını itiraf eden kadın avukat, Ankara'da ByLock kullanmayarak kendilerini gizlemeye çalışan FETÖ üyesi 57 kripto hâkim, savcı ve avukatın isimlerini tek tek verdi. E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
10 İLDE OPERASYON
MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kriptosu çözülen ByLock yazışmalarını inceleyen İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, 27 Eylül'de 10 ilde düzenlediği operasyonda, kimliklerini belirlediği 9'u kadın 19 ByLockçu'yu gözaltına aldı.
Şüphelilerden, etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan B.B. verdiği ifadesinde, ailesinin durumu kötü olduğu için örgütün Çanakkale'deki yurdunda kaldığını anlatarak, "Benden sorumlu abla kendi adıma 2 GSM hattı çıkarmamı istedi. Ben de 2 hattı çıkartıp teslim ettim. Bu hatlar A.D. ve Konya'da avukatlık yapan E.K'ya verildi. 2016'da düşündüğüm gibi dini bir grup olmadıklarını anladım ve ilişkimi kopardım" dedi.
'KOD İSİM KULLANDIK'
Bu itiraf üzerine kadın avukat E.K. Konya'da gözaltına alındı. E.K yaptığı ByLock içeriklerini görünce etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu. E.K. ifadesinde, "Gizliliğe çok dikkat etmemiz istendi. Benden sorumlu ablaların telkiniyle ByLock yazışmalarında kod isim kullandım. Örgütsel yazışmaların kesinlikle ByLock üzerinden yapılması istenirdi" dedi.
Ankara'daki bir grup kadın hâkim, savcı ve avukatın ablalığını yaptığını da itiraf eden kadın avukat, deşifre olmamak için ByLock kullanmayan FETÖ bağlantılı 57 kripto hâkim, savcı ve avukatın ismini tek tek verdi. İtirafçı kadın avukat ise etkin pişmanlıktan yararlandırıldı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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demekki rüya yalanları tutmadı
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