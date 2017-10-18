İran'dan flaş ziyaret

İran Cumhurbaşkanı 1. yardımcısı İshak Cihangiri yarın Ankara'ya gelerek Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek.

Başbakan Binali Yıldırım tarafından resmi törenle karşılanacak olan Cihangiri ile Yıldırım görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

KERKÜK MASAYA YATIRILACAK!

Kuzey Irak'a uygulanacak ambargolar, Kerkük sorunu gibi sorunların görüşülmesi beklenen görüşmede, Cihangiri'nin sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceği henüz kesinlik kazanmış değil.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 3 Ekim'de İran'a gitmiş ve İran Savunma Bakanı Emir Hatemi ile bir araya gelmişti.

4 Ekim günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran'a ziyaret gerçekleştirmiş, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Sadabat Sarayı'nda görüşmüştü.