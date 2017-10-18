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yine rezil oldu

ABD'nin Maryland eyaletindeki bir parkta silahlı saldırıyla ilgili haberinde , alay konusu oldu. Harford polisinden yapılan açıklamayı Hürriyet, "Harford Sheriff" isimli polisten yapılan açıklamaya göre diye haberi okurlarına servis etti.

Hürriyet yine rezil oldu

ABD'nin Maryland kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişinin yaralandığı belirtildi. ABD'nin Maryland kentinde bir parkta silahlı saldırı meydana geldiği ve 5 kişinin vurulduğu bildirildi. Polis tarafından Twitter'da yapılan paylaşımda olayda yaralılar olduğu ifade edildi. Olay yerine polisin geldiği belirtilirken, olaya ilişkin ayrıntı verilmedi.

HÜRRİYET YİNE REZİL OLDU
Kendisini medyanın 'amiral gemisi' olarak nitelendiren ise ABD'deki saldırı haberinde rezil oldu. Harford polisi Twitter hesabından saldırıyla ilgili açıklamada bulundu. "Harford Sheriff" isimli Twitter hesabından açıklama yapan polis yetkilileri, insanların bölgeden uzak durmalarını istedi. Hürriyet ise Harford Sheriff isimli polisten yapılan açıklamaya göre diye haberleştirmesi alay konusu oldu. Oysa Harford Maryland eyaletinde bir ilçenin adı. "Harford Sheriff" ise Harford ilçesinin polisi demek. Hürriyet daha sonra hatasını fark ederek haberi düzeltti.
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba 18:33
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