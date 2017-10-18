'Gerçek dostumuz Türkiye'

Türkiye'nin Somali'nin başkenti Mogadişu'daki patlamaların ardından hızlıca yardım elini uzatması, Afrika ülkesinden 'gerçek kardeş' övgüsünü almasına neden oldu.

Enformasyon Bakanı Abdirahman Omar Osman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de açlıkla boğuşan Somali'yi ziyaret ettiğini anımsattı. "Türkiye her zaman bize ilk yardım eden taraf. Onlar bizim tek gerçek kardeşimiz. Desteklerini herkes görebiliyor. Hastane, okul yapıyorlar, bu yüzden diğerlerinden farklılar. Diğerleri daha fazla para veriyor olabilir ama, Türkiye gerçekten Somali'yi yardım eden taraf olarak algılanıyor" dedi.





Mogadişu Valisi Twitter'da Türkiye'ye teşekkür ederken, karikatür dünyasından da tebrik geldi. Ülkenin önde gelen karikatüristlerinden Amin Amir'in çizdiği karikatürdeki düşünce balonunda "Ne zaman sorun olsa, Türkiye bize yardım ediyor. Diğer ülkeler nerede? Onlar bizim tek kardeş ülkemiz. Diğer ülkeler, menfaatini arayan düşmanlar" ifadesi kullanıldı.





İşsiz üniversite mezunu Abdiasis Ahmed, saldırılarda yaralanan 4 arkadaşının askeri uçakla Türkiye'ye gittiğini belirterek, "Türkiye, Somali'nin en iyi dostu. Patlamadan sonra bize ilk yardım edenler onlardı" dedi.





Düşünce kuruluşu International Crisis Group'un (Uluslararası Kriz Grubu) Somali uzmanı Raşid Abdi, "Somalilerin, 'Kıyılarımızda kocaman Batı donanması var. Neden bunlar bize yardım gelmiyor?' diye şikâyet ettiğini sıklıkla duyuyorum" diye konuştu.

Cumartesi günü gerçekleştirilen saldırılarda en az 300 kişi ölmüş, 400 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı üstlenmeseler de, Eş Şebab örgütünden şüpheleniliyor.





Ankara, Somali'deki patlamalardan sonra hava ambulansı göndererek onlarca yaralıyı Türkiye'de tedaviye almıştı. Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yaralıları ziyaret ederek, hastane yetkililerinden bilgi almış; ziyarette, Somali'nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed de yer almıştı.