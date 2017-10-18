'Gerçek dostumuz Türkiye'

Türkiye'nin Somali'nin başkenti Mogadişu'daki patlamaların ardından hızlıca yardım elini uzatması, Afrika ülkesinden 'gerçek kardeş' övgüsünü almasına neden oldu.
Enformasyon Bakanı Abdirahman Omar Osman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de açlıkla boğuşan Somali'yi ziyaret ettiğini anımsattı. "Türkiye her zaman bize ilk yardım eden taraf. Onlar bizim tek gerçek kardeşimiz. Desteklerini herkes görebiliyor. Hastane, okul yapıyorlar, bu yüzden diğerlerinden farklılar. Diğerleri daha fazla para veriyor olabilir ama, Türkiye gerçekten Somali'yi yardım eden taraf olarak algılanıyor" dedi.
Mogadişu Valisi Twitter'da Türkiye'ye teşekkür ederken, karikatür dünyasından da tebrik geldi. Ülkenin önde gelen karikatüristlerinden Amin Amir'in çizdiği karikatürdeki düşünce balonunda "Ne zaman sorun olsa, Türkiye bize yardım ediyor. Diğer ülkeler nerede? Onlar bizim tek kardeş ülkemiz. Diğer ülkeler, menfaatini arayan düşmanlar" ifadesi kullanıldı.
İşsiz üniversite mezunu Abdiasis Ahmed, saldırılarda yaralanan 4 arkadaşının askeri uçakla Türkiye'ye gittiğini belirterek, "Türkiye, Somali'nin en iyi dostu. Patlamadan sonra bize ilk yardım edenler onlardı" dedi.
Düşünce kuruluşu International Crisis Group'un (Uluslararası Kriz Grubu) Somali uzmanı Raşid Abdi, "Somalilerin, 'Kıyılarımızda kocaman Batı donanması var. Neden bunlar bize yardım gelmiyor?' diye şikâyet ettiğini sıklıkla duyuyorum" diye konuştu.
Cumartesi günü gerçekleştirilen saldırılarda en az 300 kişi ölmüş, 400 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı üstlenmeseler de, Eş Şebab örgütünden şüpheleniliyor.
Ankara, Somali'deki patlamalardan sonra hava ambulansı göndererek onlarca yaralıyı Türkiye'de tedaviye almıştı. Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yaralıları ziyaret ederek, hastane yetkililerinden bilgi almış; ziyarette, Somali'nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed de yer almıştı.
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batililar özellikle italyanlar gemilerden neler denize attiklarini iyi biliyorum, RADIOAKTIVA maddeli variller... italyan haberleri okurken, sözde bir Somali kadin Maryan Ismail,Italyadaki "müslüman LAIKLERIN dernek" baskani, laik müslümanmi? aklin dereceye bak.. kimin neyi belli, neyse söyle ifadeler kulandi: "Türkiye Somaliyi sömürüyor tüm kaynalarimizi caliyor" DEDI, bu ses italyadan geliyor... Türkler Somaliye gelmeden önce ITALYA ve ABD Somaliyi sömürüyordu, bitmedi, italya tüm radiyaktif cöplerini Somali denize döküyordu, TÜRKIYENIN SOMALIDE varligi italyanlari ve abd cok rahatsiz ediyor (tüm batida), bence bu saldiri arkasinda 2012 kurulan "italyan es shabab var" abd ile, bi de Maryan Ismail Es Shabab bunu yapdi deme yerine bu bir Türkiye ve Suud Arabistan kavgasi olarak ALGILADI!
...Kıyılarımızda kocaman Batı donanması var. Neden bunlardan bize yardım gelmiyor? Gelmez. Cünkü bu ve dünyadaki bütün Barbarliklari yaptiran zaten kendileri de, ondan. Cünkü onlar `Katiller-Toplulugu`dur - bütün asirlarda oldugu gibi, bugün de onlara melek denmez!
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