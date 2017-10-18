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FETÖ'ye bir şok daha!

Son dakika: Fetullah’a bir şok daha! Tam 102 FETÖ’cü aynı kararı verdi

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı; Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto yapılanması"nı çökertti.

MAHREM YAPI, ANKESÖRLÜ TELEFONLARDAN ÇIKARILDI
FETÖ'nün mahrem imamlar yapısı; Tekirdağ polisinin kentteki bazı ankesörlü telefonlarla vatandaşa görüşme yaptırılan büfe telefonlarının HTS analizlerinin günler süren titiz çalışması sonrası ortaya çıkarıldı. Mahrem imam ve askerlerin birbirlerinin numaralarını şifreli olarak kaydettiği tespit edildi.
  • 18 Ekim 2017, Çarşamba 13:32
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