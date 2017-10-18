Erdoğan'dan Barzani'ye çok sert Kerkük tepkisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 40. Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Sergiledikleri tüm caniliğe, alçaklığa, müptezelliğe rağmen başarısız olan bu hainler şimdi adalet önünde hesap veriyor. Yavaş yavaş neticelenmeye başlayan davalarda suçlu bulunan herkes, ihanetinin derecesine göre cezasını alıyor. Yurt dışına kaçmış olanları da asla kendi hallerine bırakmayacak, hak ettikleri cezaya çarptırılana kadar peşlerinde olacağız. İster yurt içinde ister yurt dışında olsun Türkiye'ye ve Türk milletine bu ihaneti yapanların hiçbiri de ömürleri boyunca rahat yüzü göremeyecek. Ülkemizi ele geçirmek, milletimizi esir etmek için böyle bir alçaklığa kalkışanları, uğrunda dünyalarını ve ahiretlerini berbat ettikleri şarlatan da, onun ipini elinde tutanlar da kurtaramayacak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Emin olun ülkemizin yaşadığı saldırılara başka hangi devlet ve millet maruz kalsa şimdiye kadar çoktan teslim bayrağını çekmiş veya darmadağın olup gitmişti. Biz ne teslim olduk ne de dağıldık, dimdik ayakta durduk. Tüm bu saldırılar karşısında tek bir adım dahi geri atmadık." dedi.

"Bölgemizdeki diğer ülkelerde oynadıkları oyunu defalarca bizde de tedavüle sokmaya çalıştılar. Kimi zaman ufak tefek hasarlar aldığımız oldu ama gayelerine asla ulaşamadılar." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bir süredir yeni ve daha büyük bir senaryoyla karşı karşıyayız. Gaye hiç şüphesiz aynıdır. Ülkemizi bölmek, milletimizi parçalamak, bin yıllık kadim yurdumuzu darmadağın etmektir." şeklinde konuştu.

"IRAK'TA DÖKÜLEN HER KANIN SORUMLUSU BÖLGESEL YÖNETİMDİR"

"Bize ne diyorlar, 'Suriye'de ne işiniz var, Irak'ta ne işiniz var? Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Orta Asya'da, Kuzey Afrika'da ne işiniz var?' diye soruyorlar." diyen Erdoğan, "Tarih bilmez bu gafillere cevabımız şudur, Ankara'nın doğusundaki ve kuzeyindeki tüm coğrafyalar kalbimizin bir yanı, batısındaki ve güneyindeki tüm coğrafyalar da kalbimizin diğer yanıdır." dedi.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dün Kuzey Irak yönetimine bu derece muhabbetle bakan ve yardımcı olan Türkiye, bugün niye sınır kapılarını, hava sahasını kapatıyor? Bu sorunun cevabını en başta Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin vermesi gerekiyor. Çünkü meseleyi bu noktaya getiren biz değiliz, onlar."

Bölgenin farklı kimliklerden oluşan yapısını dikkate almadan adeta bir histeri haliyle ve buram buram fırsatçılık kokan bir aceleyle hareket edenlerin tarih önünde hesap vereceklerini belirten Erdoğan, şunları kaydtti:

"Kalkıyor napıyor, 'Kerkük benim' diyor. Ya sen hangi hakla 'Kerkük benimdir' diyorsun. Kerkük'te senin tarihin var mı? Ne işin var senin Kerkük'te. Kuzey Irak yerel yönetiminin olduğu bölgede otur, icraatını yap. Ne işin var Kerkük'te. Biliyorsun ki orada kimlerin hakkı var. Bu insanları orada maalesef zulümle terbiye etmeye kalktılar. Irak'ta bu sebeple dökülen her kanın sorumlusu bölgesel yönetimdir."

"PYD/YPG, KÜRT KARDEŞLERİMİZİ İSTİSMAR EDEN TERÖR ÖRGÜTLERİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte bu PYD/YPG, bunlar maalesef oradaki samimi Kürt kardeşlerimizi istismar eden terör örgütleridir. Bunlar PKK'nın birer yan kuruluşudur. 'Ben Kürt'üm, ama ne olur YPG'ye bir şey demeyin, PYD'ye bir şey demeyin.' Kürt kardeşlerim kusura bakmayın. Eğer bu teröristleri savunuyorsanız burada yollarımız ayrılır." ifadelerini kullandı.

"ARTIK ERBİL'DEN BİR YERE UÇUŞ OLAMAYACAK"

Erdoğan, "Şimdi yukarıdan gıda, ilaç, elbise, şu bu artık girmeyecek. Artık hava sahası kapalı. Artık Erbil'den bir yere uçuş olamayacak çünkü en önemli hava sahası biziz. Biz, merkezi yönetime gıdaydı, ilaçtı vesaire, ihtiyaçlarını oraya göndereceğiz. Merkezi yönetim Kuzey Irak halkına gerekli olan yardımı oradan yapacak. İnsani noktadaki hassasiyetimiz yine tabii ki devam edecek ama Kuzey Irak yerel yönetiminin başlarına neler getirdiğini halkın görmesini istiyoruz. Halkın da onlara gereken dersi vermesini istiyoruz." dedi.