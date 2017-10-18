Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bugün ABD heyeti ile Dışişleri Bakanlıkları müsteşar yardımcıları başkanlığında, İçişleri ve Adalet bakanlıklarının temsilcilerinin de katılımıyla yapılan görüşmelerde, vize konusunda bir an önce normale dönülmesi yönünde temasların sürdürülmesine karar verildi.

Görüşmelerde, adli ve güvenlik konularında Ortak Çalışma Komitesi kurulması konusunun bu çerçevede yapıcı şekilde ele alındığı ifade edildi.

Diplomatik kaynaklar daha önce Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün'ün başkanlık ettiği Türk heyetiyle ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen'in başkanlığındaki ABD heyetinin görüşmelerinin olumlu atmosferde geçtiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada, "İyi bir noktaya doğru gidiliyor. Detaylar birkaç gün içinde netleşecek. Tabii buraya gelen heyet, bizim görüşlerimizi de alıp Washington'a dönecek, bunları üstlerine arz edecekler. Ben yakın bir vadede bu işin çözüleceğine inanıyorum. Çözülmemesi için bir gerekçe de yok, kompleks, içinden çıkılmaz bir durum yok." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık 2013'teki kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan eski polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmişti.

Topuz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmıştı.

Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı tutuklamaya tepki göstermişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Metin Topuz'la ilgili olarak, "25 Eylül 2017 tarihinde terörle bağlantılı suçlardan gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan söz konusu kişi ABD Konsolosluğunun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi, herhangi bir diplomatik veya konsüler bağışıklık sahibi de değildir." açıklamasını yapmıştı.

ABD'nin, Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını duyurması üzerine Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de "ABD'deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır." açıklamasında bulunmuştu.