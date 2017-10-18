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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, Türk milleti adına Azerbaycanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Azerbaycan mesajı

, 'ın bağımsızlık gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Türkçe ve Azerice kutlama mesajı yayınladı.

Erdoğan, "Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, Türk milleti adına Azerbaycanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum." mesajını paylaştı.
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba 23:07
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