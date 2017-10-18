Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Türkçe ve Azerice kutlama mesajı yayınladı.
Erdoğan, "Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, Türk milleti adına Azerbaycanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum." mesajını paylaştı.
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