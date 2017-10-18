Cesetle 5 saat tur attı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde elyaf ve pamuk atölyesi bulunan Cuma Pancar (38), sevgilisi Arzu Gültekin (31) ile dün öğle saatlerinde buluştu. Uzun süredir birlikte olan ikili, Alleben Göleti'ndeki bir kafeteryada yemek yedi. Arzu Gültekin, Pancar'dan ayrılmak istediğini söyledi. Sinirlenen adam, sevgilisini zorla lüks otomobiline bindirdi. Çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada Cuma Pancar,tabancasıyla Gültekin'in başınaateş etti. Talihsiz kadın, 2 kurşunlahayatını kaybetti. Otomobilin ön kapı camı da kırıldı. Cesetle kentte dolaşan kanlı ve camı kırık aracı görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, aracın görüldüğü son bölgelerde araştırma başlattı.
SUÇ DOSYASI KABARIK
Ekipler, kamera kayıtlarından tespit ettikleri aracın görüldüğü yeri saptadı. Uygulama yapan polis, Pancar ile Gültekin'in cesedinin bulunduğu lüks aracı, ihbardan 2 saat sonra Kale Mahallesi yakınlarında fark etti. Durdurulan araçta, yanındaki cesetle 5 saat boyunca kentte dolaştığı belirlenen zanlı, gözaltına alındı. Katilin, 'Mala zarar verme, tehdit, ruhsat silah taşıma ve yaralama' gibi suçlarından sabıkası olduğu belirlendi.
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