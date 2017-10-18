Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili doktorundan açıklama

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, İbn-i Sina Hastanesinde, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumundaki son gelişmelere dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Baykal'ın takip ve tedavisinin yoğun şekilde yapıldığını ancak sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade eden İbiş, "Bilinci kapalı, hayati bulguları kontrol altında, herhangi bir belirgin anormallik yok. Bu güzel yönü. Nörolojik bulguları dün ile aynı. Beyin fonksiyonları yine dünle aynı." bilgisini paylaştı.

"KÖTÜYE GİDİŞ ANLAMINDA BİR SONUÇ YOK"

"Biliyorsunuz daha önce bir kötüye gidiş vardı ama dünle bugün arasında kötüye gidiş anlamında bir sonuç yok. Bu, bizim için güzel bir bulgu." diyen İbiş, tomografi bulgularına ilişkin şunları şöyledi:

"Tomografi bulgularında düne nazaran bir miktar iyileşme bulgusu var, bizi küçük de olsa umutlandıracak bulgular var. Kendisine cihazlı solunum desteği sağlanıyor, beyin koruma tedavisi uygulanıyor. Bunun bir parçası olarak da uyutulma işlemi devam ediyor.

Basında ya da sosyal medyada değişik spekülatif haberler çıkıyor, beyin ölümüne dair. Kesinlikle böyle bir şey yok. Kesinlikle bu haberler doğru değil."

"UYUTMA İŞLEMİNE DEVAM EDİLİYOR"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İbiş, "Uyandırma işleminin ne zaman başlaması öngörülüyor?" sorusuna, ilgili hocaların muayenesi sırasında uyandırma işleminin yapıldığını, uyandırıldıktan sonra tekrar uyutulma sürecine geçildiğini söyledi. Prof. Dr. İbiş, "Çünkü, uyanık kaldığı süre içinde beyin yoruluyor. Onu önlemek, beyni daha fazla korumak için uyutma işlemine devam ediliyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Prof. Dr. Uğur Türe'nin hastaneye gelerek yaptığı tetkik sonucunun sorulması üzerine İbiş, "Deniz Bey'in kızı Aslı Hanım'ın talebiyle bu gerçekleşti. Biz, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak bu konuda en iyisini yaptığımıza güveniyoruz. Bu nedenle de elbette, gelip görebilir dedik. Zaten, kendisi de geldi, gördü ve yapılabileceğin en iyisinin yapıldığını ve bundan sonraki süreç için de planlamalar konusunda ilave bir şey söyleyemeyeceğini, çünkü her şeyin mükemmelce uygulandığını belirtti ve buradan da ayrıldı kendisi. Biz bu konuda çok açığız, çok şeffafız. Bir hekimin, bir meslektaşımızın, ailenin talebiyle gelip görmesinde, muayene etmesinde bizim için hiçbir sakınca yok." karşılığını verdi.

"AKCİĞER ENFEKSİYONU YÖNÜNDEN BULGULAR OLUMLU YÖNDE"

Hastada kalıcı hasarın söz konusu olup olmadığına yönelik İbiş, sürecin çok önemli olduğunu, süreç içinde anlık değişiklikler yaşanabildiğini, sonucun nereye varacağını, nasıl olacağını bugünden söylemenin mümkün olmadığını bildirdi. İbiş, "Süreci hep beraber takip edelim, süreci hep beraber gözlemleyelim. Elimizden geleni yapacağız, elbette iyileşmesi için de inancımızı ve duamızı eksik etmeyeceğiz." dedi.

İbiş, Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin ümitsiz olduklarını asla söylemediklerine dikkati çekerek, "Biz hekimiz, ümidimiz elbette var." sözlerini kullandı.

Deniz Baykal'a ilk gün takılan stente ilişkin bir başka soruya İbiş, "Stent yerinde duruyor. Stent de bir anormallik olduğuna dair elimizde herhangi bir bulgu yok. Şu anda stentin açık olduğunu gösterir muayene bulguları elimizde var." cevabını verdi.

İbiş, yeni bir operasyonun şu an için söz konusu olmadığını vurgulayarak, Baykal'a, kafa içi basıncının yükselmesine bağlı olarak bir cerrahi uygulama yapıldığını, bunun dışında ikincisinin sadece cilt altında biriken kanın alınması işlemi olduğunu anlattı.

Baykal'ın akciğeriyle ilgili sorunun da şu anda kontrol altında olduğuna işaret eden İbiş, "Ateşi oldukça düştü, enfeksiyon bulguları yine ilgili hekimlerce takip ediliyor. Şu an için konuşuyorum, o da yüz güldürücü durumda." açıklamasında bulundu.

İbiş, kamuoyunun, hastane tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgilere itimat etmemesini isteyerek, gelişmeleri basınla paylaşmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bu arada, Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi almak isteyenlerin ziyaretleri sürüyor. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, eski bakanlardan Murat Karayalçın, Abdülkadir Aksu ve Ufuk Söylemez, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesine gelerek, doktorlardan bilgi aldı.