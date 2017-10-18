Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik yıl açılışında konuştu.



Yıldırım, "TEOG'u bu seneden itibaren uygulamayacağız. Bunun üzerinden çeşitli tezviratlar yapılıyor. Bunların hiçbirisi gerçekle bağdaşmıyor. Öğrenciler okullarında okumaya devam ediyor. Bir hafta içinde detaylarını velilerle paylaşacağız. Daha konforlu bir şey getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın açıklamalarıdnan öne çıkan başlıklar şöyle:

Eğitime son 15 yılda eğitime yapılan yatırım 11 kat artış sağlandı. Eğitim verenlerin de alanların da en iyi imkanlara sahip olmasını önemsiyoruz. Eğitimde kaliteyi sağlamak için gayret gösteriyoruz.

YABANCI ÖĞRENCİDE HEDEF 350 BİN

Düşününki dünyanın 200 ülkesinden öğrencilerimiz var. Sadece dil öğrenmiyorlar, Türklerin hayat tarzlarını öğreniyorlar, kabiliyetlerini öğreniyorlar. Sizin milyonlar harcayarak elde edemeyeceğiniz gönüllü elçiniz oluyor. Burada ne kadar çok misafir öğrencimiz olursa, ömür boyu tanıtımımızı yapan gönüllü elçilerimiz olur. Özellikle söylüyorum, bunu zorlaştırmayalım kolaylaştıralım

Dünyada 50 ülkenin nüfusundan daha fazla üniversiteye giden öğrencimiz var. Şuan 110 bin civarı yabancı uyruklu öğrencimiz var ama yetmez Türkiye'de en az 350 bin yabancı öğrenci olması lazım. Ne kadar çok öğrenci gelirse o kadar çok ülkemizi tanıtan gönüllü elçilerimiz olur.Üniversite öz güven kazanılan bir yerdir. Üniversitelerimiz hayata bakışı çok daha sağlıklı hale getiren çok önemli kurumlardır.



BAHÇELİ'NİN TEKLİFİNE YEŞİL IŞIK

Sayın Bahçeli sınavlar kalksın dedi. Kendisi bir akademisyen söylediklerini dikkatle incelemek lazım. Üniversiteden mezun olacak üniversite sayısıyla alınacak öğrenci sayısı da denk. Geçmiş yıllardan gelen öğrencilerimiz de var. Bunlarla ilgili bir çözüm üretmemiz lazım. Artı tabi 1 milyon mezun var 1 milyon da kapasite var ama herkes onlarca üniversiteden birkaç tanesine gitmek istiyor.

Burada öyle veya böyle bir seçim metoduna ihtiyaç var. Orta vadede sınavın yegane belirleyici olacağı bir yöntemden de vazgeçilebilir.

TEOG SONRASI YENİ SİSTEM

TEOG'u bu seneden itibaren uygulamayacağız. Bunun üzerinden çeşitli tezviratlar yapılıyor. Bunların hiçbirisi gerçekle bağdaşmıyor. Öğrenciler okullarında okumaya devam ediyor. Bir hafta içinde detaylarını velilerle paylaşacağız. Daha konforlu bir şey getiriyoruz.