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'den vize açıklaması

Bakanlığı yetkilileri yaşanan vize krizinin ardından yeni bir açıklama yaptı.

ABDden vize açıklaması
Bakanlığı yetkilileri yaşanan vize krizinin ardından yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün Ankara'da gerçekleşen görüşmeler verimli geçti. İlerleme sağlandı.Komisyon konusunu tartışıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Ayrıntılar gelecek...
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba 01:07
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