"ABD ile görüşmeler olumlu geçti"

Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizine yönelik, iki ülke heyetleri arasında bugün yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye ile ABD heyetleri vize işlemlerinin askıya alınmasının ardından sorunun çözümüne yönelik bugün Ankara'da bir araya geldi.

Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün, ABD heyetine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen'in başkanlık ettiği görüşme olumlu atmosferde geçti.

İki ülke yetkililerinin, Türkiye ile ABD'nin vize işlemlerinin önceki hafta sonu karşılıklı olarak askıya alınması sorununun çözümü amacıyla görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada, "İyi bir noktaya doğru gidiliyor. Detaylar birkaç gün içinde netleşecek. Tabii buraya gelen heyet, bizim görüşlerimizi de alıp Washington'a dönecek, bunları üstlerine arz edecekler. Ben yakın bir vadede bu işin çözüleceğine inanıyorum. Çözülmemesi için bir gerekçe de yok, kompleks, içinden çıkılmaz bir durum yok." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'teki kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan eski polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmişti.

Topuz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmıştı.

Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı tutuklamaya tepki göstermişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Metin Topuz'la ilgili olarak, "25 Eylül 2017 tarihinde terörle bağlantılı suçlardan gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan söz konusu kişi ABD Konsolosluğunun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi, herhangi bir diplomatik veya konsüler bağışıklık sahibi de değildir." açıklamasını yapmıştı.

ABD'nin, Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını duyurması üzerine Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de "ABD'deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır." açıklamasında bulunmuştu.