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Yıldırım, ile bir araya geldi

, sonrası "Memleket meselelerini görüştük. İç ve dış poltika hakkında değerlendirmede bulunduk." açıklamasını yaptı.

Yıldırım, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal 'nu kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 'de bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine gerçekleşen , saat 14.32'de başlamıştı.

Saat 16.00'da sona eren görüşmede, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Levent Gök, Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır da hazır bulundu.

AK Parti tarafında ise Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yer aldı.

"DIŞ POLİTİKA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME YAPTIK"
, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı. İki ismin basın mensuplarına poz vermesinin ardından görüşmeye geçildi. Yıldırım ve Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası kameraların karşısına geçerek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dış politika ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığını belirten Yıldırım, "Teşekkür ediyoruz. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile memleketin meselelerini, hem iç hem dış politika ile ilgili gündemdeki konular hakkında değerlendirme yaptık" dedi.

"SAYIN BAŞBAKAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Kılıçdaroğlu, "Sayın Başbakan ile Türkiye'nin pek çok sorununu görüşme imkanımız oldu, Sayın Başbakan belli konularda bize bilgi verdi, kendisine teşekkür ediyorum" dedi.
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  • 17 Ekim 2017, Salı 15:38
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