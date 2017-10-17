Şırnak Kömür Ocakları bölgesinde bulunan 3 nolu kömür ocağında göçük meydana geldi. Göçük altından kurtarılıp hastaneye kaldırılan 7 işçiden 4'ü, tüm müdahalelere karşın yaşamlarını yitirdi. Göçük altında kaldığı belirtilen 1 işçiyi arama kurtarma çalışmaları ise sürdürülüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kazanın olduğu madenin ruhsatsız ve kaçak olduğu belirtildi.

BAKANLIK'TAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"Şırnak'ta meydana gelen kazanın olduğu maden sahası, işletme ve iş güvenliği riski barındırdığı için MİGEM tarafından 2013 yılında faaliyete durdurulmuş bir sahadır. Kazanın meydana geldiği saha için MİGEM tarafından verilmiş çalışma ruhsatı söz konusu değildir. Yapılan işlem kaçak işlemdir."

Şırnak ile Cizre arasında, Cudi Dağı eteklerindeki kömür ocakları bölgesinde bulunan 3 nolu açık kömür ocağında, bugün saat 15.00 sıralarında göçük meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye, UMKE ve AFAD ile sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için yürütülen çalışmalar sonucu 6 işçinin cenazesine ulaşıldı, 2 işçi ise yaralı kurtarıldı. Yaralı işçiler Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göçük altında işçi kalma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.







Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım, arama çalışmalarının devam ettiği göçük alanına gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri de çevrede sıkı güvenlik önlemi aldı.



