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Siirt'teki çatışmada öldürülen in kimliği belli oldu!

Siirt'te dün çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen in, sözde "Garisa bölge sorumlusu" olduğu belirlendi.

Siirtteki çatışmada öldürülen teröristin kimliği belli oldu!

Siirt'te dün etkisiz hale getirilen 'lı in sözde bölge sorumlusu olduğu tespit edildi.

MAZLUM KOD ADLI KASIM DOĞAN
Alınan bilgiye göre, Siirt Tillo karayolu uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan araçtan ateş edilmesi üzerine çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristin Eruh ve Pervari ilçeleri arasındaki sözde Garisa bölge sorumlusu "" kod adlı olduğu ortaya çıktı.

Doğan'ın Mardin nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.
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  • 17 Ekim 2017, Salı 17:11
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