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3 ay daha uzatıldı

'in 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

OHAL 3 ay daha uzatıldı

Olağanüstü Hal'in () üç ay daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı. TBMM Genel Kurulu'nda, OHAL'in üç ay daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi kabul edildi.
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  • 17 Ekim 2017, Salı 19:45
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