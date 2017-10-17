Olağanüstü Hal'in (OHAL) üç ay daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı. TBMM Genel Kurulu'nda, OHAL'in üç ay daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi kabul edildi.
OHAL 3 ay daha uzatıldı
OHAL'in 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
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