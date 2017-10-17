Mersin'de, polis servis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 12 polis yaralandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez Yenişehir ilçesinde polis servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldiğini söyledi.

Olayda 12 polisin yaralandığı ve kentteki hastanelere kaldırıldığını belirten Ercan, "Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Patlamanın nedenini araştırıyoruz. Olayı soruşturmak üzere 3 savcımızı görevlendirdik." dedi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada da İl Emniyet Müdürlüğüne ait personel servis aracı Yenişehir ilçesi Dikenliyol mevkisinde seyir halindeyken meydana gelen patlamada yaralanan 12 polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtildi.

Açıklamada, patlamayla ilgili çok yönlü yürütülen araştırmaların devam ettiği bildirildi.

Bu arada, olay yerinde Terörle Mücadele ve Olay Yeri İnceleme Şube müdürlükleri ekipleri incelemeleri sürüyor.

Ekipler, servisin yakınlarında patlamaya bağlı olarak büyük zarar görmüş bir motosiklet buldu. Motosiklet detaylı incelemeye alındı.





SAVCIDAN AÇIKLAMA

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez Yenişehir ilçesinde polis servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldiğini söyledi.

Olayda 12 polisin yaralandığı ve yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığını aktaran Ercan, "Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Patlamanın nedenini araştırıyoruz. Olayı soruşturmak üzere 3 savcımızı görevlendirdik." ifadesini kullandı



