Irak haritası bir günde değişti

Barzani'nin son referandum hamlesiyle başlayan gelişmeler bölge Kürtlerinin başat güçlere ne kadar güvenebileceklerini bir kez daha ortaya koydu.

İLK 'SATAN' ABD OLDU

Peşmergelerin, Irak Ordusu karşısında ağlayarak çekilmelerinin ardından ABD Başkanı Trump, "Tarafsızız" dedi.

ALMANYA, ABD'Yİ TAKİP ETTİ

Bölgedeki Kürtlerin yakın tarihindeki önemli hamilerinden Almanya, Peşmerge'ye yönelik askeri yardım ve eğitimleri durdurdu.





IRAK ANAYASASI'NDA BELİRLENEN SINIRLARA DÖNÜLDÜ

Irak Ordusunun operasyonlarıyla bölgedeki fiili sınırlar da dramatik bir şekilde değişti. Birkaç yıl öncesine kadar Sincar'dan Tuzhurmatu'ya kadar uzanan bölge "tartışmalı bölge" statüsündeydi.

Fakat Bölgesel Kürt Yönetimi Irak Anayasası'na göre olması gereken sınırları aşmış; Sincar'dan aşağıya Kerkük'ü de kapsayarak Tuzhurmatu'ya kadar bir bandı işgal etmişti.

Son duruma bakıldığında bir günde çok hızlı bir değişim olduğu görülüyor. Irak Anayasası'nın öngördüğü sınırlar yeniden oluştu.

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TALABANİ VE HAŞDİ ŞABİ'NİN GİZLİ ANLAŞMA YAPTIĞI İDDİASI

Kerkük'te Peşmerge'nin çekilmesinin ardında Talaba'nin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile Şii Haşdi Şabi arasında yapılan gizli bir anlaşmanın yapıldığı iddiası var. Kürt basınında yer alan haberlere göre KYB'nin eski genel sekreteri Celal Talabani'nin oğlu Pavel Talabani'yle Haşdi Şabi sorumlusu Haşdi Şabi sorumlusu Hadi Amiri arasında 9 maddelik gizli anlaşma imzalandı.





Anlaştıkları iddia edilen başlıklar:

-Iraklı güçler, tartışmalı bölgelere yeniden konuşlanacak ve Peşmerge geri çekilecek.

-Kerkük dahil 17 kasaba ve nahiye merkezi hükümete teslim edilecek.

-Kerkük merkezinde ortak yönetim olacak. 15 Kürt mahallesi Kürtler, 25 mahalle de diğer oluşumlar tarafından yönetilecek

-Kerkük'teki K1 askeri üssü, havaalanı ve petrol yatakları gibi stratejik yerlerin yönetimi merkezi hükümette olacak.

-Anlaşmada ayrıca Süleymaniye havalimanının açılması, Peşmerge ve memur maaşlarının merkezi hükümet tarafından ödenmesi ve yeni kurulacak bölgelerde yeni bir yönetim kurulması da yer aldı.



PEŞMERGE BAŞİKA'DAN ÇEKİLDİ

Irak güçleri, Türkiye'nin askeri üssünün de bulunduğu Başika'ya girdi. Musul'un doğusundaki kentte peşmergelerin çekildiği bildiriliyor. Barzani'nin yayın organı Rudaw, bir saat önce geçtiği haberde peşmergelerin mevzilerini koruduğunu savunmuştu.

"KERKÜK'TEKİ BÜTÜN PETROL SAHALARI IRAK'IN KONTROLÜNDE..."

Irak Petrol Bakanlığı, Kerkük'teki tüm petrol sahalarının merkezi yönetimin kontrolüne geçtiğini belirtti. Iraklı güvenlik güçlerinin ve Haşdi Şabi'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve İran arasındaki Pervezhan Sınır Kapısı'na girdiği iddia edildi.



Bakanlık Sözcüsü Asım Cihad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'teki tüm petrol kuyuları ve tesisleri bakanlığımızın kontrolü altına girdi" dedi.

Cihad, söz konusu petrol kuyuları ve tesislerde görev yapacak yönetici ve teknik personelin atamasının da bir an önce yapılacağını sözlerine ekledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, DEAŞ'ın 2014'teki saldırıları sırasında Kerkük'teki petrol kuyularını ele geçirmişti.



PERVEZHAN SINIR KAPISI İDDİASI

Öte yandan Iraklı güvenlik güçlerinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve İran arasındaki Pervezhan Sınır Kapısı'na girdiği iddia edildi.

AA muhabirinin sınır kapısındaki yetkililerden aldığı bilgilere göre, İran'da konuşlandıkları iddia edilen Haşdi Şabi birliklerinin IKBY'deki

Pervezhan Sınır Kapısı'na girdiği ve orada denetimi ele aldığı ifade edildi.