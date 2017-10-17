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'nün 1 larını dağıtan isim ortaya çıktı

’nün şifreli haberleşme programı ByLock’taki yazışmalar çözülmeye devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki FETÖ’cünün konuşması dosyadaki yerini aldı.

FETÖnün 1 dolarlarını dağıtan isim ortaya çıktı

Yenişafak'ın haberine göre; 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 'cülerden çıkan 1 ların kim ya da kimler tarafından dağıtıldığına ilişkin önemli bir ipucu yakalandı. ByLock'ta geçen konuşmaya göre bir dolarlar, örgüte bağlı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfının Başkan Yardımcısı Erkam Tufan Aytav tarafından FETÖ'cülere dağıtıldı. Aytav'ın FETÖ'cülere kaç adet 1 dolar aktardığı ise inceleniyor.



ByLock yazışmaları İki FETÖ militanının kendi aralarındaki konuşmalarında şu ifadeler yer alıyor:

– Bir mail gönderdim size?

– Sizin ev ne tarafta?

– Mustafa Kemal'e yakın.

– Erkam Bey'de 1'er dolarlar var yarın için. Alabilir misiniz ondan? Şimdi veya sabah. İstediğiniz yere getirir. Şimdi veya sabah alabilirsiniz.

– Tamam sabah alayım. 7.50'de Ataşehir Deniz Gezmiş Park önünde.
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  • 17 Ekim 2017, Salı 13:33
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