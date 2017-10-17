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'cü hainler Yunan'a kaçarken enselendi

'de yasa dışı yollardan 'a kaçmak isteyen Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 3 kişi .

FETÖcü hainler Yunana kaçarken enselendi

'de yasa dışı yollardan 'a kaçmak isteyen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) üyesi olduğu belirtilen 3 kişi .

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Elçili köyü yakınlarında E.K'nın kullandığı otomobili durdurdu. Kimlik kontrolünde araçta bulunan R.B ve V.Y'nin, "terör örgütü üyesi olma" suçundan haklarında arama kaydı bulunduğu belirlendi.

İncelemede, R.B ve V.Y'nin, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları da tespit edildi.

Öte yandan R.B'nin öğretmenlik mesleğinden ihraç edildiği, daha önce de Yunanistan'a kaçarken yakalandığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü E.K ile V.Y, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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  • 17 Ekim 2017, Salı 17:16
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