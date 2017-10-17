Devrim dedikleri meğer emperyalizm bekçiliği imiş!

Bir zamanlar "Emperyalist Amerika" sloganı atan çevreler, son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik sözlerine karşılık, nedense Amerika'nın yanında yer alır oldu.
TÜRK SOLU ABD'NİN YANINDA YER ALDI!
Amerika Birleşik Devletlerinin vize kararının ardından AK Parti ve MHP'den çok sert tepkiler geldi. Ancak ana muhalefet, HDP ve diğer sol partiler Amerika Birleşik Devletlerini eleştirmek yerine ülkesini eleştirip kara propaganda yaptı.
CHP ve HDP dışındaki diğer sol ve sosyalist partiler de milli ve yerli davranmadı.
Sözüm ona yıllarca mücadele ettikleri Amerika'nın haksız vize kararına tepki göstermek yerine kendi ülkelerini eleştirdiler.
Türkiye Komünist Partisi "ABD ile Erdoğan arasında yaşanan gerilimde taraf olmak zorunda değiliz" dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın yani devletin yanından yer almadıklarını açıkça dile getiriyorlardı. Emek Partisi ise "Vize yasağı kanlı savaş oyunlarının en hafif bedeli olarak kalacaktır" diyerek CHP ve HDP gibi vatandaşı korkutuyor..
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Tecavüzcüsüne aşık olmuş durumdalar, defol git abd diyen devrimcileri biçtiler, geriye bu posalar kaldı.
Yıllardır savunduğum ve her yerde söylediğim olay artık yavaş yavaş günyüzüne çıkıyor. Gerek ırkçı milliyetçilik, gerekse sosyalizm denen kandırmaca ideolojiler her iki sözde karşıt görünsede ortaya atılıp dünyaya yayılması aynı güçlerce olmuştur. Nasıl Fransa da Milliyetçilik sözde devrimi yapıldı ise , aynı şekilde Rusyada Ekim sosyalist sözde devrimi yapıldı bu iki devrimi de yapanlar aynı gurup aynı mihraklar dı, Çatışma kuramını hatırlayalım birileri çatışır, kazanan hep onları çatıştıran dır. Laiklik dediler, sizde laik olun dediler kendileri Dinlerinin ve kiliselerin sözünden çıkmadılar, insan hakları dediler sadece kendi insanlarına hak tanıdılar, demokrasi dediler, demokrasinin tek kuralını bile uygulamadılar,ilginç olan tüm bunları atalarımız çok eskiden beri en güzel şekilde uygulamış. Ülkemiz sözde solcuları artık elleri arasına kafalarını alıp az düşünsünler.
AK parti ve Erdoğan düşmanlığı bu hainlerin çirkin yüzlerini ortaya koyuyor. Kendi ülkelerini bile satacak duruma gelmiş durumdalar.
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