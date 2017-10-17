Devrim dedikleri meğer emperyalizm bekçiliği imiş!

Bir zamanlar "Emperyalist Amerika" sloganı atan çevreler, son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik sözlerine karşılık, nedense Amerika'nın yanında yer alır oldu.

TÜRK SOLU ABD'NİN YANINDA YER ALDI!

Amerika Birleşik Devletlerinin vize kararının ardından AK Parti ve MHP'den çok sert tepkiler geldi. Ancak ana muhalefet, HDP ve diğer sol partiler Amerika Birleşik Devletlerini eleştirmek yerine ülkesini eleştirip kara propaganda yaptı.



CHP ve HDP dışındaki diğer sol ve sosyalist partiler de milli ve yerli davranmadı.

Sözüm ona yıllarca mücadele ettikleri Amerika'nın haksız vize kararına tepki göstermek yerine kendi ülkelerini eleştirdiler.

Türkiye Komünist Partisi "ABD ile Erdoğan arasında yaşanan gerilimde taraf olmak zorunda değiliz" dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın yani devletin yanından yer almadıklarını açıkça dile getiriyorlardı. Emek Partisi ise "Vize yasağı kanlı savaş oyunlarının en hafif bedeli olarak kalacaktır" diyerek CHP ve HDP gibi vatandaşı korkutuyor.