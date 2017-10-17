CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Sağlığının kötüye gittiğine ilişkin yapılan haberler ve çok kötü haberlere ilişkin duyumların tamamı asılsızdır." dedi.

Özel, Baykal'ın tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesinin bahçesinde bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada, doktorların Baykal'ın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamaları hatırlattı.

Doktorların açıklamasının ardından bir televizyon kanalının muhabirince sosyal medyada paylaşımda bulunulduğunu bildiren Özel, bu paylaşımın endişe yarattığını ifade etti. Paylaşımın ardından Baykal'ın doktoruyla görüştüklerini belirten Özel, şunları söyledi:

"Deniz Bey'i takip eden doktor şu açıklamada bulundu, 'Son açıklamadan beri durumunda hiçbir değişiklik yok. Durumu stabil. Kötüye herhangi bir gidiş yok. Yarın sabah planlanan tomografi çekilecek, Deniz Bey'in sağlık durumu son yapılan açıklamadan beri değişmedi' dedi."

Sosyal medyada paylaşılanların infial yarattığını vurgulayan Özel, bu paylaşımların Baykal'ın sevenlerini ve Türkiye'yi tedirgin ettiğini söyledi.

Baykal'ın sağlık durumunun değişmediğini, durumun ciddi olduğunu ancak kötüye gidiş olmadığını bildiren Özel, "Biz bu geceyi Sayın Genel Başkan'ın güçlenerek, sağlığına yaklaşarak geçireceğini ve yarın iyi haberler umuyoruz. Sağlığının kötüye gittiğine ilişkin yapılan haberler ve çok kötü haberlere ilişkin duyumların tamamı asılsızdır." diye konuştu.