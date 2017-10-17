 ;
Yol Durumu
  1. Kerkük ve Musul'dan sonra sırada orası var!
  2. Türklerin soyu nereden geliyor?

Cumhurbaşkanı 'da!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen karşılama töreninde Duda ve , heyetlerini birbirine takdim etti. İki Cumhurbaşkanının tören alanındaki yerlerini anlamalarının ardından Türkiye ve milli marşları çalındı.
Etiketler: ,
  • 17 Ekim 2017, Salı 13:07
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar