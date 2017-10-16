Üç yeni RTÜK üyesi seçildi

AK Parti seçilecek iki üyenin 2 katı aday olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eski Müsteşarı Ebubekir Şahin, eski RTÜK üyesi Taha Yücel ile AK Parti Grup Danışmanları Mustafa Hançerkıran ve Şevket Sarıcaoğlu'nu aday olarak bildirdi.
CHP ise yeni RTÜK üyesi adayları olarak CHP TBMM Grubu Basın Danışmanı İlhan Taşcı ile Grup Danışmanı Ali Taştan'ın isimlerini bildirdi.
Genel Kurul'da yapılan oylamaya göre RTÜK üyeliğine AK Parti kontenjanından Ebubekir Şahin ve Taha Yücel, CHP kontenjanından İlhan Taşçı seçildi
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