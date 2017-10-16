TSK : Irak Kuzeyi Zap bölgesinde, teröristler tarafından el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi ve çıkan çatışma sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Çatışma sonrası Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtında 8 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir.