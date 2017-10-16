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'dan hainlere ağır darbe

Irak Kuzeyi Zap bölgesinde 2 asker şehit oldu, 8 terörist öldürüldü

TSKdan hainlere ağır darbe

: Irak Kuzeyi Zap bölgesinde, teröristler tarafından el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi ve çıkan çatışma sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Çatışma sonrası Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtında 8 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir.
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi 18:32
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