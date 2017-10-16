Suriye'nin İdlib kentinde gözlem noktaları kurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/PYD işgalindeki Afrin'i de güneyden kuşattı. İdlib genelindeki 14 ayrı bölgede denetim amaçlı karargâh kurulması ve kentte güvenliğin sağlanmasının ardından namlular tamamen Afrin'e yönelecek.