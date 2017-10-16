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'dan 'de de operasyon hazırlığı

Mehmetçiğin operasyonu, Türkiye’ye PKK işgalindeki ’in kapılarını açacak. Askeri kaynaklara göre, ‘çok da zor olmayan bir harekâtla’ Afrin’de temizlik kaçınılmaz. Böylece Fırat Kalkanı bölgesi İdlib’le birleşmiş olacak ve Pentagon bir kez daha yenilgiye uğrayacak.

TSKdan Afrinde de temizlik hazırlığı

Suriye'nin kentinde gözlem noktaları kurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/PYD işgalindeki 'i de güneyden kuşattı. İdlib genelindeki 14 ayrı bölgede denetim amaçlı karargâh kurulması ve kentte güvenliğin sağlanmasının ardından namlular tamamen Afrin'e yönelecek.
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi 10:35
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Anadolu Anadolu

Allah yardimcilari olsun ve askerimizi korusun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.10.2017 16:06
&#199;anakkale Çanakkale

Ülkemiz,İnşallah,sıra ile,Afrin'i ve diğerlerini tamamen düşmandan arındıracak.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.10.2017 14:00
frt frt

ALLAH yardımnız olsun güzel insanlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.10.2017 11:05
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