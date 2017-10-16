Suriye'nin İdlib kentinde gözlem noktaları kurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/PYD işgalindeki Afrin'i de güneyden kuşattı. İdlib genelindeki 14 ayrı bölgede denetim amaçlı karargâh kurulması ve kentte güvenliğin sağlanmasının ardından namlular tamamen Afrin'e yönelecek.
TSK'dan Afrin'de de operasyon hazırlığı
Mehmetçiğin İdlib operasyonu, Türkiye’ye PKK işgalindeki Afrin’in kapılarını açacak. Askeri kaynaklara göre, ‘çok da zor olmayan bir harekâtla’ Afrin’de temizlik kaçınılmaz. Böylece Fırat Kalkanı bölgesi İdlib’le birleşmiş olacak ve Pentagon bir kez daha yenilgiye uğrayacak.
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Allah yardimcilari olsun ve askerimizi korusun
Ülkemiz,İnşallah,sıra ile,Afrin'i ve diğerlerini tamamen düşmandan arındıracak.
ALLAH yardımnız olsun güzel insanlar.
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