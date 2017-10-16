Tarlasını NATO Gladyosunun sürdüğü sol maskeli emperyalizmin tetikçisi gazete!

ABD ve emperyalist güçlerin kripto unsurları, sol maske ile Türkiye'ye ihanet kusarak kendilerini deşifre etmeye devam ediyor.

Buldukları her fırsatta Türkiye'ye saldıran ve yapılanlara karşı çıkarak terör örgütleri ve emperyalist güçlerin sözcülüğünü yapan nam-ı diğer Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'nın sahibi olduğu sözde gazete BirGün, hainliklerine hainlik katmaktan vazgeçmiyor.

Çözüm sürecini baltalayan isimlerden biri olan ve HDP'nin akıl hocalığını yaparak seçim sürecinde "Seni Başkan yaptırmayacağız" sloganını HDP'lilerin kulaklarına üfleyen Kavala'nın gazetesi BirGün tam bir Türkiye düşmanı olarak yayın yapıyor.

Algı operasyonlarını sol maskesiyle yürüten, Türkiye lehine olan her iş hakkında emperyalistler adına yalanlar üreterek yayıncılık yapan sözde gazete, bu kez "yaz saati uygulamasını" hedefine aldı.

Bugün yaptığı haberle sadece geçen yıl 2,7 milyar lira ekonomiye katkısı bulunan "Sürekli Yaz Saati Uygulaması"nı hedef alarak; daha az elektrik tüketimine neden olan yenilik için "Yandaş elektrik şirketleri ister, hükümet KHK ile yapar" manşetini atarak büyük bir hainliğe daha imza attı.

Bu haberinde bize batıyı örnek göstererek "çocuklarımız karanlıkta okula gidiyor" algısı yaratmaya çalışan sözde gazete gerçekleri aleni şekilde çarpıtarak yalan yanlış bilgilerle gerçeklerin üzerini örtmeye çalıştı.

BAKIN DURUM AVRUPA'DA NASIL?

Elektrik şirketlerinin para kazanmak için daha çok elektrik satması gerekirken, az elektrik satabildikleri bir sistemi istediklerini iddia eden BirGün gazetesi; oluşturmaya çalıştığı algı ile vatandaşın cebini değil de elektrik şirketlerinin kasasını düşündü.

Neresinden tutulursa tutulsun tamamiyle yalanlarla dolu olan bu haber için asıl sorulması gereken soru şu: BirGün gazetesi bu kez hangi emperyalist güçten nasıl bir ihanet ihalesi aldı?