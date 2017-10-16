İtalya'da yayımlanan La Stampa gazetesinin kitap ekine bir söyleşi veren Orhan Pamuk, Türkiye'yi yerden yere vurdu.
İSTANBUL'DA YAŞAYAMAM
Politik bakımdan artık İstanbul'da yaşayamayacağını ifade eden Pamuk, Türkiye'de düşünce özgürlüğünün olmadığını sözlerine ekledi.
TÜRKİYE'NİN SON 15 YILI
Avrupa'da demokrasi, saygı ve güçler ayrılığına verilen önemi takdir ettiğini belirten Orhan Pamuk, son 15 yılda Türkiye'nin olumsuz yönde bir gelişme geçirdiğini anlattı.
İSTANBUL'UN YÜZDE 50'Sİ..
"Batıda sıklıkla yaşıyorum ama İstanbul her zaman benim evim. Eviniz değişimden geçse bile orası sizin evinizdir ve bu değişmez. Ama artık politik olarak orada yaşayamam. Ve unutmayalım ki, son seçimlerde İstanbul'un yüzde 50'si (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a karşı oy kullandı. Yani böyle düşünen bir tek ben değilim.
LAİK BİR EĞİTİM ALDIM
Kararlılıkla Türkiye'nin geleceğinin Batı'da olduğuna inanıyorum, ben bu inançla büyüdüm: Batılı, açık, laik, burjuva bir eğitim aldım. Bugün İstanbul'da (Türkiye'de) düşünce özgürlüğü yok ve bu beni kızdırıyor, üzüyor ve allak bullak ediyor."
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Hadi cekinme Pamuk bey, sen de HOMO oldugunu anlat! Bak, Elif Safak anlatti, demekki demokrasi var ve soyleyebiliyor, kocasini da homo yapar, durumlari esitlenir! Iste Demokrasi!
Bu adam Ispanya yahudisidir, tabii ki Turkiye ve turkleri begenmez! Eee Pamuk efendi, soyleyemediklerin ne? Anlat biz de bilelim!
hıyar herif demokrasiye saygın olsun biraz ,zaten herkes aynı düşünmüyor ,bükemediğiniz eli öpün ,öpmessenizde iftira atıp saldırmayın ,adam olun adam
Pamuk yine satılmışlar nobeline aday,bölme çalışmalarına başladı.Gerçi hiç bitirmemişti.Yalnız elif şafak bir adım öne geçti ,bu güzel Ülkeyi düşmanlarına satmak jurnal etmek yetmiyor başka fantaziler bulman gerekiyor.Ha birde belki haberin yok internet diye bir şey var onbeş yıl önce politik olarak ne kadar mutlu olduğunu hatırlaman için bir iki tuşa basman yeterli.Sana bir iki hatırlatma beşyüz milyon dolar için imf tarafından yönetilen hükümetler Halkı soymak için kurulup boşaltılan paravan bankalar,yüzlerce faili meçul katliamlar,canı sıkılan generalin hükümetlere ayar vermesi.Hatta sizin ekibin parlatmaya çalıştığı fetö sever akşener hanıma bir generalin oraya gelirsek seni bir yerlere üzerine oturturuz mealinden tehditlerini görme şansın olur.Sen şimdi nobele ayar olduğun için bunları unutmuşsundur lakin en silik yazı en keskin zekadan daha kalıcıdır.Bizde nobel almış eşek kadar yazara akıl öğretiyoruz.
cehenneme kadar yolun var orhan pamuk...
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