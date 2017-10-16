İtalya'da yayımlanan La Stampa gazetesinin kitap ekine bir söyleşi veren Orhan Pamuk, Türkiye'yi yerden yere vurdu.

İSTANBUL'DA YAŞAYAMAM

Politik bakımdan artık İstanbul'da yaşayamayacağını ifade eden Pamuk, Türkiye'de düşünce özgürlüğünün olmadığını sözlerine ekledi.

TÜRKİYE'NİN SON 15 YILI

Avrupa'da demokrasi, saygı ve güçler ayrılığına verilen önemi takdir ettiğini belirten Orhan Pamuk, son 15 yılda Türkiye'nin olumsuz yönde bir gelişme geçirdiğini anlattı.

İSTANBUL'UN YÜZDE 50'Sİ..

"Batıda sıklıkla yaşıyorum ama İstanbul her zaman benim evim. Eviniz değişimden geçse bile orası sizin evinizdir ve bu değişmez. Ama artık politik olarak orada yaşayamam. Ve unutmayalım ki, son seçimlerde İstanbul'un yüzde 50'si (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a karşı oy kullandı. Yani böyle düşünen bir tek ben değilim.

LAİK BİR EĞİTİM ALDIM

Kararlılıkla Türkiye'nin geleceğinin Batı'da olduğuna inanıyorum, ben bu inançla büyüdüm: Batılı, açık, laik, burjuva bir eğitim aldım. Bugün İstanbul'da (Türkiye'de) düşünce özgürlüğü yok ve bu beni kızdırıyor, üzüyor ve allak bullak ediyor."