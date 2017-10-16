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Savcılık G.Saray taraftarının dövülmesiyle ilgili soruşturma başlattı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya'da lı bir taraftarın dövülmesiyle ilgili görüntülere dair soruşturma başlattı.

Savcılık o görüntüleri affetmedi! Soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya'da G.Saraylı bi taraftarın dövülmesiyle ilgili görüntülere dair soruşturma başlattı. Görüntülerde darp edildiği görülen G.Saraylı taraftar bulunarak ifadesi alındı. İfadesinde kendisini darp edenlerin 3 kişi olduğunu söyledi. Polis bu kişilerin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışmaları başlattı.

Olayın maçtan önce 16:30 civarında gerçekleştiği öğrenildi. Darp edilen lı taraftarların hastaneye veya polise başvurmadığı ancak görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine başsavcılığın olaydan haberdar olarak soruşturma başlattı.

İşte o görüntüler
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi 12:54
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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gs gs

yapanlar için uykusuz geceler

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.10.2017 14:12
Cenk Cenk

Hem dayağı yemiş hem şikayetçi olmamışsan güzel kardeşim ne diyim ben sana

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.10.2017 13:21
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