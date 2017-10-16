Savcılık G.Saray taraftarının dövülmesiyle ilgili soruşturma başlattı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya'da G.Saraylı bi taraftarın dövülmesiyle ilgili görüntülere dair soruşturma başlattı. Görüntülerde darp edildiği görülen G.Saraylı taraftar bulunarak ifadesi alındı. İfadesinde kendisini darp edenlerin 3 kişi olduğunu söyledi. Polis bu kişilerin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışmaları başlattı.
Olayın maçtan önce 16:30 civarında gerçekleştiği öğrenildi. Darp edilen Galatasaraylı taraftarların hastaneye veya polise başvurmadığı ancak görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine başsavcılığın olaydan haberdar olarak soruşturma başlattı.
İşte o görüntüler
kalan karakter 1000
yapanlar için uykusuz geceler
Hem dayağı yemiş hem şikayetçi olmamışsan güzel kardeşim ne diyim ben sana
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