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ve Peşmerge aynı siperde!

Irak ordusunun girdiği 'ten görüntüler gelmeye başladı. 'lı teröristler ile Peşmergeler'in aynı siperde omuz omuza verdikleri kirli ittifak gözler önüne serildi.

PKK ve Peşmerge aynı siperde!

Irak ordusunun operasyon için düğmeye bastığı 'te terör örgütü 'lıların Peşmerge güçlerinin yanında kent merkezine yığınak yaptıkları ortaya çıktı. Bölgede çekilen görüntülerde PKK'lı teröristlerin ellerindeki silahlarla kent merkezine indikleri görülüyor. PKK'lıların birçok noktada sokak başlarını tuttuğu ve Peşmerge ile birlikte hareket ettiği ifade ediliyor.

Bölgede terör örgütü PKK'ya ait bayraklar da kent merkezinde görülüyor. Daha önce Irak Parlamentosu tarafından görevden alınan Kerkük Valisi Necmettin Kerim tarafından kente sokulan PKK'lılar Peşmergelerle birlikte hareket ediyor.

Kerkük kent merkezinde Peşmergeye ait zırhlı araçların üzerinde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları da yer alıyor.

Bölgede yaşanan gelişmeleri geçen PKK'ya yakın haber kaynakları benzeri fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıyor. Peşmergeye ait zırhlı araçların üzerinde terör örgütü PKK ve elebaşı Öcalan'a ait fotoğrafların yer aldığı görüntüler, terör örgütünün Kerkük'teki varlığını da doğrular nitelikte.

PKK'lıların da ellerindeki silahlarla kent merkezine girdikleri ifade ediliyor.

Dakuk'a girmeye çalışan PKK'lı teröristlerin ise Türkmen Cephesine bağlı güvenlik güçleri tarafından engellendiği ifade ediliyor. PKK'lıların saldırısına karşılık veren Türkmenlerin, PKK'lılara ait bir büroyu da ele geçirdiği belirtiliyor.

Dışişleri Bakanlığından açıklama

Irak hükümeti dün yaptığı açıklamada, IKBY yönetiminin Kerkük'e terör örgütü PKK'lıları yerleştirdiğini ve bunun bir savaş ilanı olduğunu duyurmuştu. Bugün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Terör örgütü PKK'yı Kerkük'e sokanlardan bunun hesabının sorulacağının ve Irak hükümeti ile işbirliğine hazır olunduğu ifade edildi.
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi 15:02
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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oflu baba oflu baba

HEDEF GORULDU BIR UCAK ISI BITIRIR BUNDAN DAHA IYI BIR HEDEF GOREMEZSINIZ

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.10.2017 17:11
MATADOR MATADOR

ÇOLUK ÇOCUK ÇAPULCU

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 16.10.2017 16:34
misafir misafir

doğuda pkk.nın bitmemesinin en büyük sebebi barzanidir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.10.2017 16:08
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