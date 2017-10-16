 ;
Yol Durumu
  1. Enerji Bakanlığı: Şırnak'taki maden kaçak
  2. Erdoğan Türkiye ve Polonya'nın hedefini açıkladı

Öğrencileri İstanbul'a getiren o subaylara müebbet!

15 Temmuz'da 70 hava harp okulu öğrencisini Yalova'dan İstanbul'a getiren 3 subaya anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Öğrencileri İstanbula getiren o subaylara müebbet!

'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 70 hava harp akademisi öğrencisini Yalova'dan İstanbul'a getiren 3 subaya, "cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Etiketler:
  • 16 Ekim 2017, Pazartesi 16:51
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Anti muhalefet Anti muhalefet

Yıllarca orduyu babalarının çiftliği gibi kullanmışlar yedikleri içtikleri haram olsun dahada beter olsunlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.10.2017 17:09
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar