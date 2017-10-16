FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 70 hava harp akademisi öğrencisini Yalova'dan İstanbul'a getiren 3 subaya, "cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Öğrencileri İstanbul'a getiren o subaylara müebbet!
15 Temmuz'da 70 hava harp okulu öğrencisini Yalova'dan İstanbul'a getiren 3 subaya anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Etiketler: FETÖ
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Yıllarca orduyu babalarının çiftliği gibi kullanmışlar yedikleri içtikleri haram olsun dahada beter olsunlar
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